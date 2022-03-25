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Survivor Gizem Memiç meğer yıllar önce! Survivor Gizem Memiç'in kardeşi kimdir?

25.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Memiç, şu sıralarda ekranların fenomen yarışması Survivor All Star'da ünlüler takımında yarışıyor. Gizem Memiç, Survivor'a katıldığından beri başarılı performans sergileyemiyor. Memiç, performans dışında düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine topluyor. Survivor All Star Gizem Memiç'in özel hayatını merak edenler ünlü isme dair detaylı araştırmalar yapıyor. İşte haberin detayları!

Survivor Gizem Memiç meğer yıllar önce! Survivor Gizem Memiç'in kardeşi kimdir?

Survivor All Star 2022 yarışmasına yedek yarışmacı kategorisinden dahil olan 32 yaşındaki Gizem Memiç ile ilgili bazı gerçekler ortaya çıktı. Gizem Memiç ile ilgili araştırma yapanlar kardeşi İzel Memiç ve Serenay Sarıkaya gerçeğini öğrenince hayrete düştü. Meğer Gizem Memiç ile Serenay Sarıkaya yıllar öncesinden bir tanışıklığı olduğu ortaya çıktı. İşte Gizem Memiç ve Serenay Sarıkaya geçmişine dair detayları haberimizde işledik...

GİZEM MEMİÇ VE SERENAY SARIKAYA YILLAR ÖNCESİNDEN TANIŞIYOR

Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Gizem Memiç'in 2010 yılında, Miss Turkey yarışmasında rakibi Serenay Sarıkaya'yı geride bırakarak birinci olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Gizem Memiç'in Miss Turkey güzeli seçildiği yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Gizem Memiç, 16 mayıs 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Memiç, Ankara Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadı. Gizem Memiç 25 yaşında, Miss Turkey birincisi ve 1.78 cm boyundadır. Survivor 2016 gönüllüler takımında yer almaktadır. 2018 yılında sevgilisi Burak Mert ile dünyaevine giren Gizem Memiç, 'Survivor 2016' yarışmasında gönüller takımında yer almıştı. Gizem Memiç, 2022 yılında da Survivor yarışmasına ünlüler takımında yarışıyor.

Survivor Gizem Memiç meğer yıllar önce! Survivor Gizem Memiç'in kardeşi kimdir?

Gizem Memiç'in kız kardeşi İzel Memiç, 2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılıp yarışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
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