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Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Keser elendi mi?

27.04.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Selena dizisinde hayat verdiği Burak Hoca karakteriyle akıllara kazınan Gökhan Keser, daha önceden de katılmış olduğu Survivor'un 2022 All Star sezonunda yer aldı. 26 Nisan akşamı itibarıyla Gökhan Keser'in Survivor macerası sona erdi. Peki Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Keser elendi mi?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, 26 Nisan akşamı Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in olduğu potada elenen isim oldu. Böylelikle Gökhan Keser hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Keser elendi mi?

SURVİVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

9 Eylül 1987'de İzmir'de dünyaya gelen Gökhan Keser 34 yaşındadır. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır.

Gökhan Keser, henüz 14 yaşındayken hobi olarak modelliğe başladı. Sonrasında oyunculuk, müzik gibi piyasalarda aktif rol aldı.


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survivor
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