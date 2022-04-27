Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gökhan Keser elendi mi?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, 26 Nisan akşamı Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in olduğu potada elenen isim oldu. Böylelikle Gökhan Keser hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

9 Eylül 1987'de İzmir'de dünyaya gelen Gökhan Keser 34 yaşındadır. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır.

Gökhan Keser, henüz 14 yaşındayken hobi olarak modelliğe başladı. Sonrasında oyunculuk, müzik gibi piyasalarda aktif rol aldı.



