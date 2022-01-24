Survivor haftanın eleme adayları kimler oldu? Konseyde gergin anlar! 23 Ocak Survivor sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Mert Öcal ve Berna Keklikler'in ardından sürgün adasına giden 3. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları deniz parkurunda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Nefes kesen karşılaşmaların izlendiği oyunda Hikmet, parkurda rakibinin önde başladığını söyleyerek itiraz etti. Fakat itirazı kabul edilmedi. Bunun üzerine Hikmet, oyun alanını terk etti. Sonrasında Berkan ile Batuhan arasındaki sert tartışma, birbirlerini üzerine yürümeye döndü. Tartışmaların uzaması üzerine Murat Ceylan müdahale etti ve iki yarışmacıyı da uyardı.

Dokunulmazlık oyununda ilk turda kadın yarışmacıların mücadelesinde 8-5 kazanan gönüllüler oldu. İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesini 8-6 kazanan gönüllüler, iki oyunda da galip gelince dokunulmazlığın sahibi oldu.

HİKMET OYUNU BIRAKTI!

Oyunda rakibinin fodepar yaptığını söyleyen Hikmet’in oyunu bırakması arkadaşlarını çok kızdırdı.

Hikmet'in itirazları üzerine kayıtlara bakıldı fakat Barış'ın zamanında çıkış yaptığı belirlendi. Fakat Hikmet, oynamayı reddetti ve oyun alanını terketti.

BERKAN İLE BATUHAN KAVGASI!

Oyun sırasında ise gerilim yükseldi, Batuhan ile Berkan arasında sert tartışmalar yaşandı. Berkan'ın "Elini indir" demesine Batuhan "İndirmiyorum ne yapacaksın?" diye karşılık verdi.



İkili arasındaki tartışmanın dozu arttı ve birbirlerinin üzerine yürüdü. Arkadaşları iki yarışmacıyı da sakinleştirmeye çalıştı.



"NAYLON DELİKANLI"

Konseyde ise Batuhan ve Berkan arasındaki gerilim devam etti. İkili arasında tansiyon yükselirken, Batuhan Berkan'a "Naylon delikanlı" diye bağırdı. Batuhan "Beni ısrarla buraya çekmeye çalışan Berkan. Bu hikayeyi yazan o" dedi.

"KLAVYE DELİKANLISI"

Konseyde Batuhan'dan sonra söz alan Berkan ise "Karşımdakine baktığım zaman görüyorum ki ancak sanal alemlerde kavga eder. Normal bir kavganın içinde bulunmamış. Karşısındakine 'adam mısın' denmeyeceğini bilmeyen bir arkadaşım. Sanal klavye delikanlığı için doğru bir yer değil burası" dedi.



SURVIVOR'DA 3. ve 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor 2022’de son dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, ada konseyinde oylama yaparak bir eleme adayı belirledi. Ünlülerin performans birincileri olan Batuhan ve Nagihan ise dokunulmazlık aldı.

Oylamada ismi en çok yazılan Ayşıl, üçüncü eleme adayı oldu. Ünlüler takımından bu haftanın en başarılı ismi ise Nagihan, dördüncü eleme adayı olarak Sercan'ı söyledi.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı ünlülerden Mert Öcal olmuştu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerden ise Berna Keklikler sürgün adasına gitmişti. Survivor'da üçüncü eleme adayı ünlülerden Ayşıl ve 4. aday ise Sercan Yıldırım oldu. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonucuna göre ise Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı 26 Ocak Çarşamba akşamı belli olacak.



