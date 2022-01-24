Survivor All Star'da sürgün adasına giden Berna Keklikler meydan okudu: Döndüğümde takım diye bir şey kalmayacak

Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Berna Keklikler oldu. Konseyde adı en fazla yazılan Berna gözyaşlarını tutamamıştı. Takım arkadaşlarına sert sözler sarf eden Berna " Bugünden itibaren takım olduğumuzu düşünmüyorum. Beni yazanlar performanstan bahsetmesinler" demişti.



Berna konseyin ardından gece yarısı sürgün adasına adım attı. Bu hafta sürgün adasına giden ilk isim olan Mert ile buluşan Berna, gördüğü manzarayla şaşkına döndü.



Berna'nın "Sürgün adası kelimesi hiçbir şey ifade etmiyor. Burası çok daha kötü bir yer" sözleri dikkat çekti.

"OGEDAY TAKIMDA KAPTAN KESİLDİ"

Mert ile dertleşen Berna, "Takım arkadaşlarıma sinirli değilim sinirimi bile hak etmiyorlar. Havuzdan çıkamayanlar, koşamayanlar vardı. Performansla alakası olsa başka türlü değerlendirildi. Sayı almamış olabilirim, zayıf halka olarak görebilirler ama benden çok daha zayıflar olduğunu biliyorum. Ogeday da bizim takımda adeta kaptan kesildi. Konseyde 'İnşallah performansa göre yazılır' dedi. Sen insanlarla mı konuştun, neye göre böyle diyorsun?" ifadelerini kullandı.

"DÖNDÜĞÜMDE TAKIM DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Takım arkadaşlarına da meydan okuyan Berna Keklikler, "Benim gibi bir yarışmacıya sahip olsam onu daha iyi motive ederdim

daha çok sahip çıkardım. Güçlü ve potansiyeli olan kişileri bu şekilde bastırıyorlar. Oyun alanında sayı almamı istemeyen kişiler var. Belki o yüzden sayıları kıran kırana kaybettim. O kadar kavga ettiniz neden o isimler yazılmadı? Ben o adaya döndüğümde bunun hesabını sorarım. Ama onların istedikleri kavgayı vermeyeceğim, daha akıllıca yapacağım. O adaya dönersem ciddi anlamda takım diye bir şey kalmayacak. Çünkü gerçekleri söyleyeceğim. Benim gerçeklerime katılacak kişiler de çok var o takımda. Demek ki ilk adımı benim atmam gerekiyormuş" şeklinde konuştu.



