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Survivor All Star'da sürgün adasına giden Berna Keklikler meydan okudu: Döndüğümde takım diye bir şey kalmayacak

24.01.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da Mert Öcal'ın ardından sürgün adasına giden ikinci yarışmacı Berna Keklikler oldu. Gönüllüler takımında yapılan oylamada adı en fazla yazılan Berna, konseyde takım arkadaşlarına tepki göstermiş ve gözyaşlarını tutamıştı. Konseyin ardından gece yarısı sürgün adasına giden Berna gördüğü manzara karşısında adeta dondu kaldı. Sürgün adasında takım arkadaşlarını eleştiren Berna, "Ben bunun hesabını soracağım. Takım diye bir şey kalmayacak. Gerçekleri açıklayacağım" dedi.

Survivor All Star'da sürgün adasına giden Berna Keklikler meydan okudu: Döndüğümde takım diye bir şey kalmayacak

Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Berna Keklikler oldu. Konseyde adı en fazla yazılan Berna gözyaşlarını tutamamıştı. Takım arkadaşlarına sert sözler sarf eden Berna " Bugünden itibaren takım olduğumuzu düşünmüyorum. Beni yazanlar performanstan bahsetmesinler" demişti.
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Berna konseyin ardından gece yarısı sürgün adasına adım attı. Bu hafta sürgün adasına giden ilk isim olan Mert ile buluşan Berna, gördüğü manzarayla şaşkına döndü.

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Berna'nın "Sürgün adası kelimesi hiçbir şey ifade etmiyor. Burası çok daha kötü bir yer" sözleri dikkat çekti.

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"OGEDAY TAKIMDA KAPTAN KESİLDİ"

Mert ile dertleşen Berna, "Takım arkadaşlarıma sinirli değilim sinirimi bile hak etmiyorlar. Havuzdan çıkamayanlar, koşamayanlar vardı. Performansla alakası olsa başka türlü değerlendirildi. Sayı almamış olabilirim, zayıf halka olarak görebilirler ama benden çok daha zayıflar olduğunu biliyorum. Ogeday da bizim takımda adeta kaptan kesildi. Konseyde 'İnşallah performansa göre yazılır' dedi. Sen insanlarla mı konuştun, neye göre böyle diyorsun?" ifadelerini kullandı.

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"DÖNDÜĞÜMDE TAKIM DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Takım arkadaşlarına da meydan okuyan Berna Keklikler, "Benim gibi bir yarışmacıya sahip olsam onu daha iyi motive ederdim
daha çok sahip çıkardım. Güçlü ve potansiyeli olan kişileri bu şekilde bastırıyorlar. Oyun alanında sayı almamı istemeyen kişiler var. Belki o yüzden sayıları kıran kırana kaybettim. O kadar kavga ettiniz neden o isimler yazılmadı? Ben o adaya döndüğümde bunun hesabını sorarım. Ama onların istedikleri kavgayı vermeyeceğim, daha akıllıca yapacağım. O adaya dönersem ciddi anlamda takım diye bir şey kalmayacak. Çünkü gerçekleri söyleyeceğim. Benim gerçeklerime katılacak kişiler de çok var o takımda. Demek ki ilk adımı benim atmam gerekiyormuş" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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