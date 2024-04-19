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Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses için 'akli dengesi yerinde değil' demişti! Avukatı açıkladı: 'Kapsamlı rapor sonucunda...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 08:01
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim bitmiyor. Torunu Mert Tatlıses’e açtığı davayı kazanan şarkıcıya, Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi.

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses için 'akli dengesi yerinde değil' demişti! Avukatı açıkladı: 'Kapsamlı rapor sonucunda...'

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. Bu olayın ardından baba oğul arasındaki gerilim iyice tırmandı.

'İmparator' İbrahim Tatlıses, oğlunun açıklamalarının ardından ''Ahmet, bana 'aklı melaikeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek.

İBRAHİM OĞLU

'REDDİ MİRAS YAPACAĞIM'

Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim yedi dükkanı da daha önce batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma ve torunlarıma bu güne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı, maaşları ödeniyor. Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!'' demişti.

ahmet tatlıses

Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in 'Akıl sağlığım yerinde' sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:

'ÜÇ ADET RAPOR BULUNMAKTA'

Açıklamada: "İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir" ifadesine yer verildi.

açıklama

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İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlıses
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