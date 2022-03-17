Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, aslen nereli? Survivor Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve mesleği nedir?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanına Hikmet ve Naighan arasında yaşanan hararetli tartışma vurdu. Gönüllüler takımında yarışan Hikmet Tuğsuz'un hayatı izleyiciler tarafından merak edillmeye başlandı. Peki Survivor Hikmet kimdir, aslen nereli?

SURVIVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde dünyaya gelmişir. Hikmet Tuğsuz, aslen Antalyalıdır. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Hikmet, spor dolu bir geçmişe sahiptir. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olmuş olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanışmıştır.

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucunda atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yönelmeyi seçmiştir. Uzun seneler boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon olmuştur. Bunun yanında hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin sonrasında da hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etmiştir.

Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla beraber olan Tuğsuz, ayrıca bu isimlere antrenörlük de yapmıştır.

