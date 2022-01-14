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Survivor iddiası! Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile kanka olan kardeşi Kübra Açıl Dominik'te

14.01.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı’nın eski eşi Acun Ilıcalı ile çok yakın olan kardeşi Kübra Açıl soluğu Dominik'te aldı. İddialara göre Şeyma Subaşı'nın kardeşi Survivor Panorama ve Ekstra programında sunucu olacak. Acun Ilıcalı'nın yanından ayrılmayan Açıl Doninik'ten de paylaşım yapınca iddiaları güçlendirdi.

Survivor iddiası! Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı ile kanka olan kardeşi Kübra Açıl Dominik'te

Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın arası çok iyi. Ilıcalı'nın tatillerinde ve yurt dışı gezilerinde sık sık görüntülenen Kübra Açıl ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Dominik'ten Survivor alanından paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl bu sezon ekranda olacak.

İddiaya göre Survivor Panorama ve Ekstra kadrolarına Survivor 2021’de yarışan Hanzade Ofluoğlu ve Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Açıl dahil oldu. Yorumcu kadrosuna geçtiğimiz sezon yarışan isimlerden bir ismin de ilerleyen haftalarda dahil olması bekleniyor.

Ekran Alıntısı

Kübra Açıl ve Acun Ilıcalı henüz bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmasa da Kübra Açıl'ın Dominik paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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