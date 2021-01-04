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Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

04.01.2021 02:51 | Son Güncelleme:
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Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de İlayda Şeker oldu. 26 yaşında olan İlayda Şeker, Survivor 2021’in iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

Survivor’da bu yıl gönüllüler kadrosunda yarışacak olan İlayda Şeker, Survivor tanıtımında iddialı sözleriyle dikkat çekti. Survivor 2021 fragmanında "Ben İlayda Şeker. İnsülinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum" ifadelerini kullanan İlayda Şeker'in yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, İlayda Şeker kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker nereli?

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İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Takımlar belli oldu! Survivor ne zaman başlıyor?

“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum.”

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