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Survivor iletişim ödülü oyununda Ersin ve Mert kavgası! Survivor 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 02:10 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde takımlar sevdikleriyle haberleşme imkanı bulabilecekleri iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geliyor. Oyun sırasında ise ünlülerden Ersin ve Mert arasında tartışma çıkıyor. Diğer yandan ise eski takım arkadaşları olan Sercan ve Berkan arasında da gerilim yaşanıyor. Survivor'a veda eden ismin belli olacağı ada konseyinde ise 4 isim daha elemeye kalıyor.

Survivor iletişim ödülü oyununda Ersin ve Mert kavgası! Survivor 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 28 Nisan Salı ekrana gelecek olan 60. yeni bölümünde eleme konseyi ve iletişim ödülü heyecanı yaşanacak.

Survivor yeni bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın sunacağı iletişim ödülü oyununda mücadele edecek. Sevdikleriyle görüşebilmek isteyen yarışmacılar, ödülü kazanmak için var güçleriyle mücadele edecek. Oyun sırasında ise ünlülerden Ersin ve Mert arasında tansiyon yükseliyor. Diğer yandan ise ünlülerden gönüllüler takımına geçen Berkan ile eski takım arkadaşı Sercan arasında tartışma yaşanıyor.

SERCAN VE BERKAN'IN 'ANTİPATİK' TARTIŞMASI!

Berkan'ın "Karşı taraftaki bir kaç kişiyi kınıyorum. Sercan bana 'Antipatik görünüyorsun' dedi. Sercan'dan ricam var dışarıya çıktıktan sonra kimin daha antipatik olduğunu izlesin" sözlerine karşılık Sercan ise "Antipatiksin. Bundan sonra benim seninle işim yok" diye yanıt veriyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Yunus Emre, ikinci aday ise gönüllülerden Gizem oldu.
gizem

Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise sms oylaması sonuçlarına göre, hem ünlüler hem de gönüllülerde en yüksek oyu alan ikişer yarışmacı, dört eleme adayının daha ismini söyleyecek. Böylece Gizem ve Yunus Emre dışında, 4 aday daha elemeye kalacak. 6 eleme adayı içinde sms oylamasında en düşük oyu alan isim Survivor'dan elenecek.

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