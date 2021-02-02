Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Kadınlar ve erkeklerde sembolleri kimler aldı? 2 Şubat Survivor iletişim oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 2021’de 3. sembolleri kazanan yarışmacılar belli oldu. Survivor son bölümde erkek ve kadın yarışmacılar arasında yapılan sembol oyunu müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar sembolü kazanmak için kıyasıya yarıştı.

ERKEKLERDE SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın sembol oyunu ilk olarak erkek yarışmacılar arasında oynandı. Bunun için ise parkura çıkan taraf ilk olarak ünlüler takımı oldu. İlk iki sembolü alan Sergen, bu sefer İsmail’e yenilerek elendi. Ünlülerde İsmail, gönüllülerde Steven finale çıkan isimler oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadelede galip gelen ve sembolü kazanan İsmail Balaban oldu.

KADIN YARIŞMACILARDA SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de kadınlar sembol oyununda finalin ismi ünlülerden Melis ile gönüllülerden Aleyna oldu. İki hızlı kadın yarışmacı, performans oyunu parkurunda müthiş mücadele verdi. İkili arasındaki mücadelede ilk oyunu Aleyna aldı. İkinci oyunu ise Melis aldı ve skoru 1-1 yaptı. Üçüncü oyunu alan Aleyna yine öne geçti. Aleyna, üçüncü puanını da alarak Survivor’da bu haftanın sembolün sahibi oldu.