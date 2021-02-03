Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 2 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı ada konseyindeki oylamalarda iki eleme adayını belirlemişti. Survivor son bölümde sms oylaması sıralaması açıklandı ve birinci olan isim son eleme adayını da belirledi. Sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı ise Survivor'dan elendi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor’ın dördüncü haftasındaki dokunulmazlık oyunlarında ünlüler üstünlük sağladı.

Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın sms birincisi Poyraz oldu. Sms oylaması ikincisi ise Dora oldu.



SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kaybetmişti. Gönüllülerde yapılan oylamalar sonucunda ilk eleme adayı Duygu, ikinci eleme adayı Poyraz olmuştu. Ancak sms oylamasında birinci olan Poyraz'ın eleme adaylığı düştü.

Gönüllülerde sms birincisi olan Poyraz, 3. eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi. Sms ikincisi olan Dora ise son aday olarak Reşat'ı belirledi. Böylece bu haftanın elem adayları Reşat, Duygu ve Ayşe oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme kalan Reşat, Duygu ve Ayşe arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre, Survivor'dan elenen yarışmacının Duygu olduğunu açıkladı.

