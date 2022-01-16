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Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

16.01.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star programı 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında önce ödül, sonra dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunların ardından konseye giden yarışmacılar, oylama sonucunda eleme adayını çıkarttı. Ancak bu sezon, diğer sezonlardan farlı olarak, eleme adayı olan yarışmacı sürgün adasına gönderilecek.

Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da kıran kırana bir mücadele yaşandı. Oldukça tecrübeli yarışmacıların yer aldığı Survivor'da, yarışmacılar parkuru hızla bitirdi ve atışlarda oldukça başarılı performans sergiledi. Başarılı performans sergileyen Gönüllüler takımı ödül ve dokunulmazlık oyununu aldı.

SURVİVOR'DA 'SÜRGÜN ADASI' KURALI NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı olan yarışmacı, eleme gününe dek takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Sürgün kampı toplamda 4 gün sürecek. Her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri Survivor'dan elenecek.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybetti. Bunun karşılığında en çok adı yazılan yarışmacı olan Birsen ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi.

SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Yağmur Banda

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TV8 survivor
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