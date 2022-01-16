Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da kıran kırana bir mücadele yaşandı. Oldukça tecrübeli yarışmacıların yer aldığı Survivor'da, yarışmacılar parkuru hızla bitirdi ve atışlarda oldukça başarılı performans sergiledi. Başarılı performans sergileyen Gönüllüler takımı ödül ve dokunulmazlık oyununu aldı.

SURVİVOR'DA 'SÜRGÜN ADASI' KURALI NEDİR?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı olan yarışmacı, eleme gününe dek takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Sürgün kampı toplamda 4 gün sürecek. Her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri Survivor'dan elenecek.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybetti. Bunun karşılığında en çok adı yazılan yarışmacı olan Birsen ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi.

SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Yağmur Banda

