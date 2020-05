Survivor'ın eski sunucu Alp Kırşan'dan yeni program! Sadece Soruyorum'da ünlüleri yarıştırıyor

Bugüne kadar birçok dizi, filmde oynayan ve uzun yıllar Survivor ve Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi programların sunuculuğunu üstlenen Alp Kırşan, bu kez eğlenceli Youtube programı ‘Sadece Soruyorum’ ile sevenleriyle buluşuyor.

Otomatik Oynat YouTube kanalında her cuma bir ünlüye bağlanan Alp Kırşan, o ünlüye sosyal medya, popüler kültür gibi konulardan 15 eğlenceli soru soruyor. Ünlüler bildikleri her doğru cevapla 2 gıda kolisi kazanıyor. Kazanılan bu koliler Otomatik Oynat hesabına abone olanlar arasında yapılan çekilişle her hafta dağıtılıyor.

Program başladığından bu yana Saba Tümer, Mustafa Topaloğlu, Pınar Altuğ gibi isimlerin katıldığı ‘Sadece Soruyorum’ her cuma yeni bölümüyle yayında.