Survivor'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik oyunculuğu bıraktı! Bakın artık ne yapacak

Anıl Tetik, geçtiğimiz yıl sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmemişti.

2012 ylında ise katıldığı Survivor'la adını duyuran Tetik, yarışmanın ardından ekranlarda görünmeye başlamıştı. Tetik, Survivor'ın ardından Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.

"ARTIK ŞİRKETİME YOĞUNLAŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Anıl Tetik, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Radikal bir karar alan Tetik, ‘Oyunculuğu bıraktım artık kendi şirketime yoğunlaştım’’ açıklamasında bulundu.







