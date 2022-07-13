Survivor'ın yıldızları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan aşk pozu! Beğeni yağdı...

Survivor 2022 All Star yarışmasında aşk yaşamaya başlayan ve yarışma sonrasında ilişkilerine mutlu bir şekilde devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her paylaşımlarıyla olay yaratan ikili son olarak yemek yedikleri restoranda birlikte poz verdi.

AŞK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor sonrasında her anlarını birlikte geçiren ve mutlu ilişkilerini sürdüren Mert Öcal ve Sude Burcu, aşk pozlarıyla olay yarattı.

Yemek yedikleri restoranda beyaz kombinleriyle uyumlu olan ikilinin verdikleri pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

İlişkilerini dolu dizgin sürdüren ikili, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları;



