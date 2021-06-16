Survivor İsmail Balaban'a güreş sürprizi! Kırkınar şampiyonu İsmail Balaban'ın Survivor'da güreşeceği isimler belli oldu

Survivor 2021'in 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde ilginç anlar yaşandı. Kırkpınar şampiyonu olan ünlü güreşçi İsmail Balaban, Acun Ilıcalı'nın kendisine sürprizini duyunca büyük sevinç yaşadı.

KIRKPINAR ŞAMPİYONU İSMAİL'İN GÜREŞ HASRETİ SONA ERİYOR!

Survivor'da son 6 yarışmacı arasına kalan, kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor" ifadelerini kullanmıştı. Son bölümdeki konseyde konuşan Acun Ilıcalı, uzun süredir yarışmada olan Balaban'ın güreş hasretine son vereceklerini açıkladı.



İSMAİL BALABAN'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

İsmail Balaban'la güreş yapacak olan isimleri de açıklayan Ilıcalı, "Bir değil üç rakip hazırladık sana. Başpehlivan burada dedik

ekibe haber saldık. Üç arkadaş çıktı. Biri Dominikli Migel. Migel çok iddialı ve 'İsmail'i bana bırakın' dedi. 95 kilo civarında kendisi. İkinci isim ise yarışmacılarımızla en yakından ilgilenen isimlerden biri Mustafa. Üçüncü ise 2 sene güreş yapmış olan kameraman Murat" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın bu sözlerini duyan Balaban ise büyük sevinç yaşadı. İsmail Balaban, güreşlerin Survivor ortamına uygun olması açısından çim yerine kumda yapılmasını istedi.



