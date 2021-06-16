MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor İsmail Balaban'a güreş sürprizi! Kırkınar şampiyonu İsmail Balaban'ın Survivor'da güreşeceği isimler belli oldu

Survivor İsmail Balaban'a güreş sürprizi! Kırkınar şampiyonu İsmail Balaban'ın Survivor'da güreşeceği isimler belli oldu

16.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor 2021'in şampiyonluk adayı yarışmacılarından İsmail Balaban'a sürpriz güreş teklifi geldi. Acun Ilıcalı ada konseyinde, İsmail Balaban'ın güreş hasretine son vereceklerini söyleyerek, güreşeceği isimleri de duyurdu. İki defa Kırkpınar şampiyonu olan İsmail Balaban ise bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Survivor İsmail Balaban'a güreş sürprizi! Kırkınar şampiyonu İsmail Balaban'ın Survivor'da güreşeceği isimler belli oldu

Survivor 2021'in 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde ilginç anlar yaşandı. Kırkpınar şampiyonu olan ünlü güreşçi İsmail Balaban, Acun Ilıcalı'nın kendisine sürprizini duyunca büyük sevinç yaşadı.

KIRKPINAR ŞAMPİYONU İSMAİL'İN GÜREŞ HASRETİ SONA ERİYOR!

Survivor'da son 6 yarışmacı arasına kalan, kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor" ifadelerini kullanmıştı. Son bölümdeki konseyde konuşan Acun Ilıcalı, uzun süredir yarışmada olan Balaban'ın güreş hasretine son vereceklerini açıkladı.
ismail33

İSMAİL BALABAN'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

İsmail Balaban'la güreş yapacak olan isimleri de açıklayan Ilıcalı, "Bir değil üç rakip hazırladık sana. Başpehlivan burada dedik
ekibe haber saldık. Üç arkadaş çıktı. Biri Dominikli Migel. Migel çok iddialı ve 'İsmail'i bana bırakın' dedi. 95 kilo civarında kendisi. İkinci isim ise yarışmacılarımızla en yakından ilgilenen isimlerden biri Mustafa. Üçüncü ise 2 sene güreş yapmış olan kameraman Murat" ifadelerini kullandı.

ismail22

Ilıcalı'nın bu sözlerini duyan Balaban ise büyük sevinç yaşadı. İsmail Balaban, güreşlerin Survivor ortamına uygun olması açısından çim yerine kumda yapılmasını istedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Sevgi sıralamasına göre o ismi açıkladı!Sevgi sıralamasına göre o ismi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Güncel veriler açıklandı: Can kaybı ve vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Can kaybı ve vaka sayısında artış

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İntihar etti

10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İntihar etti

Aşılamada rekor üstüne rekor! Son sayıyı açıkladı

Aşılamada rekor üstüne rekor! Son sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.