Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in 120. son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkurda ellerinde çubuk üzerinde taşıdıkları topu devirmeden engelleri aşması gerekiyordu. Finalde ise kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Sıralama turunu birinci sırada Poyraz, ikinci sırada Berkay tamamladı. Poyraz ile Berkay, yarı finale direkt kalan isimler oldu.

Ön eleme turunda İsmail – Dora, Ayşe – Aleyna karşı karşıya geldi. İlk turu geçenler Ayşe ve İsmail oldu. Yarı finaldeki eşleşme Berkay – İsmail, Poyraz – Ayşe şeklinde oldu.

Finale kalanlar ise Poyraz ile Berkay oldu. Finalde iki yarışmacının mücadelesi müthiş bir heyecana, rekabete sahne oldu. Finalde 5-3 galip gelen Poyraz, dokunulmazlık kolyesini kazanan isim oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu İsmail Balaban kazanmış ve eleme adayı olarak Dora'yı belirlemişti.



Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan ise Poyraz oldu. Poyraz ada konseyinde ikinci eleme adayını belirledi. Poyraz 'Adadaki yarışmacılar arasından sevgi sıralamasına göre ismi söyleyeceğim" dedi.



Poyraz eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söyledi.





