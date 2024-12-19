MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kadrosuna seçilemedi afişi görünce çılgına döndü! Kısmetse Olur Çağrı sokak ortasında bakın ne yaptı!

Survivor kadrosuna seçilemedi afişi görünce çılgına döndü! Kısmetse Olur Çağrı sokak ortasında bakın ne yaptı!

19.12.2024 21:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Survivor 2025 sezonu için geri sayım başladı. 1 Ocak günü seyirciyle buluşacak olan yarışmaya seçilemeyen Kısmetse Olur Çağrı ise afişi görünce çılgına döndü.

Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri duyurdu. Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

676315cb534a254e2cc70366

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi... Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

KISMETSE OLUR ÇAĞRI ÇILGINA DÖNDÜ!

Kısmetse Olur'un ardından Yemekteyiz programıyla ortaya çıkan Çağrı, şansını Survivor'da da denemişti. Açıklanan kadroda Çağrı yer almadı. Bunu gören Çağrı ise adeta çılgına döndü.

Ekran görüntüsü 2024-12-19 214924

Survivor afişini görünce kendini tutamayıp isyan etti. "Sizce Survivor'da benim olmama ne kadar doğru? Oraya gitsek olmaz mıydı ama bekleyin. Bu sene Survivor'da ben yarışacağım" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-19 215148

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini açıkladı

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Bakan Ersoy duyurdu! Yunanistan 1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti

Bakan Ersoy duyurdu! Yunanistan 1055 sikkeyi Türkiye'ye teslim etti

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

'20 binlik kiralar 10 bine düştü' En çok o ilçede hissedildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.