Survivor kadrosuna seçilemedi afişi görünce çılgına döndü! Kısmetse Olur Çağrı sokak ortasında bakın ne yaptı!

Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri duyurdu. Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

KISMETSE OLUR ÇAĞRI ÇILGINA DÖNDÜ!

Kısmetse Olur'un ardından Yemekteyiz programıyla ortaya çıkan Çağrı, şansını Survivor'da da denemişti. Açıklanan kadroda Çağrı yer almadı. Bunu gören Çağrı ise adeta çılgına döndü.

Survivor afişini görünce kendini tutamayıp isyan etti. "Sizce Survivor'da benim olmama ne kadar doğru? Oraya gitsek olmaz mıydı ama bekleyin. Bu sene Survivor'da ben yarışacağım" dedi.