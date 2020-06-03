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Survivor kaptanlık oyununu kimler kazandı? Survivor'da mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 23:58 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de artık yeni bir sisteme geçildi. İki takım yarışmacıları tamamen bireysele döndü ve takım kaptanlığı oyunu oynandı. Yarışmacılar bireysel olarak yarıştı ve son 2 yarışmacı takım kaptanı olarak seçildi. Peki, Survivor'da takım kaptanları kim oldu? İşte Survivor'da kırmızı ve mavi takım kaptanları.

Survivor kaptanlık oyununu kimler kazandı? Survivor'da mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

Survivor'da ünlüler takımı, Aycan'ın elenmesiyle birlikte 3 kişiye düştü. Survivor'da böylece ünlüler ve gönüllüler takımları dönemi de kapandı. Survivor'da artık haftalık takımlar seçilecek ve eşit sayıdaki iki takım mücadele edecek.

Survivor'da kalan 10 yarışmacı da son bölümde bireysel olarak yarıştı. Takım kaptanlıkları için yapılan oyunlarda kadın ve erkek yarışmacılar karışık mücadele etti.

SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de finale çok az bir zaman kala değişen sistem ile yarışmacılar ilk defa farklı bir oyun oynadılar ve tüm yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Sercan, Yunus Emre, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa bu akşam takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura koydu.

Heyecan dolu mücadelede son 4 yarışmacı kalana kadar herkes yarıştı ve son 4 isim bir kez daha oyun alanına çıktı. Son 4 isim arasında mücadeleyi kazanan 2 isim oldu ve kalan son 2 kişiden biri kırmızı takım diğeri ise mavi takım kaptanı oldu. Müthiş mücadelelerin sonunda takım kaptanı olan isimler Cemal Can ve Sercan Yıldırım oldu.


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