Survivor 2022 All Star'da eleme adayları ve haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Geçtiğimiz hafta Merve ve Parviz'in sakatlanarak Survivor'a veda etmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı Survivor'da eleme sisteminin değiştiğini belirtmişti. Gönüllüler takımından Berkan, Evrim ve Nisa'nın eleme adayları arasında yer aldığı haftada, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bir isim daha potaya girdi. Peki, Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 13 Mayıs tarihli ekranlara gelen bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça zorlu bir parkurda, kendi takımlarından eleme adayları çıkmaması için mücadele etti. Geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlığı da kazanan ünlüler takımı, bu hafta da gönüllüler takımından bir kişiyi potaya sokmak istiyordu. Kafa kafaya giden mücadeleler sonrasında ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu 2-0 kazandı ve galibiyet serisine devam etti. Böylelikle gönüllüler takımından bir kişinin daha potaya gireceği kesinleşmiş oldu.

SURVİVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan potaya giren isimler olmuştu. Bu hafta oynanan 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı, bir kez daha ada konseyinde toplandı. Takımca yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Oylamada 3 Ogeday, 3 Seda ve 2 Hikmet adı çıktı. Ogeday ve Seda'nın aynı oyda kalması sonucu açık oylamaya gidildi ve yarışmacılar teker teker hangi ismin eleme adayı olması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonrasında Seda haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Merve ve Parviz'in geçtiğimiz hafta Survivor'a sakatlanarak veda etmelerinin ardından, Acun Ilıcalı kural değişikliği yapıldığını açıklamış ve bu hafta eleme olmayacağını belirtmişti. Survivor'da 2 hafta sonunda toplam 6 eleme adayı olacak ve sadece 1 kişi Survivor'a veda edecek.

