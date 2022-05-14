MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

14.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Dün akşam Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı ve parkurda müthiş mücadeleler yaşandı. Geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan ünlüler takımı, gönüllüler takımından 3 eleme adayı çıkartmıştı. Peki, Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da eleme adayları ve haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Geçtiğimiz hafta Merve ve Parviz'in sakatlanarak Survivor'a veda etmesiyle birlikte, Acun Ilıcalı Survivor'da eleme sisteminin değiştiğini belirtmişti. Gönüllüler takımından Berkan, Evrim ve Nisa'nın eleme adayları arasında yer aldığı haftada, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bir isim daha potaya girdi. Peki, Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

survivor

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 13 Mayıs tarihli ekranlara gelen bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça zorlu bir parkurda, kendi takımlarından eleme adayları çıkmaması için mücadele etti. Geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlığı da kazanan ünlüler takımı, bu hafta da gönüllüler takımından bir kişiyi potaya sokmak istiyordu. Kafa kafaya giden mücadeleler sonrasında ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu 2-0 kazandı ve galibiyet serisine devam etti. Böylelikle gönüllüler takımından bir kişinin daha potaya gireceği kesinleşmiş oldu.

survivor1

SURVİVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan potaya giren isimler olmuştu. Bu hafta oynanan 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı, bir kez daha ada konseyinde toplandı. Takımca yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Oylamada 3 Ogeday, 3 Seda ve 2 Hikmet adı çıktı. Ogeday ve Seda'nın aynı oyda kalması sonucu açık oylamaya gidildi ve yarışmacılar teker teker hangi ismin eleme adayı olması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonrasında Seda haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Merve ve Parviz'in geçtiğimiz hafta Survivor'a sakatlanarak veda etmelerinin ardından, Acun Ilıcalı kural değişikliği yapıldığını açıklamış ve bu hafta eleme olmayacağını belirtmişti. Survivor'da 2 hafta sonunda toplam 6 eleme adayı olacak ve sadece 1 kişi Survivor'a veda edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında yemek yaparken mutfağını yaktı! İzleyicilerden yardım istediCanlı yayında yemek yaparken mutfağını yaktı! İzleyicilerden yardım istedi
Gelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve eklediGelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve ekledi
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Survivor'da sürpriz sonuç! "Olması gereken buydu"

Survivor'da sürpriz sonuç! "Olması gereken buydu"

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.