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Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Haziran Survivor SMS oylaması sonucu ve elenen isim

08.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam yanıt buldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları hafta boyunca oynadıkları dört dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları çıkarmıştı. Dün akşam Survivor'da yapılan ada konseyi sonrasında SMS oylaması sonucuna göre elenen isim belli oldu. Birçok izleyici, 'Survivor'da kim elendi, kim gitti?' sorusunu internet üzerinden sorguluyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 7 Haziran Survivor SMS oylaması sonucu ve elenen isim.

Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Haziran Survivor SMS oylaması sonucu ve elenen isim

Survivor 2022 All Star yarışmasında dün akşam yapılan ada konseyi sonrasında elenen isim belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam oynanan ödül oyunu sonrasında ada konseyinde toplandı. Evrim, Nisa, Hikmet ve Anıl'ın eleme adayı Survivor'da gerçekleşen SMS oylaması sonucuna göre en az oyu alan isim Survivor'a veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 7 Haziran Survivor SMS oylaması sonucu ve elenen isim.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam yanıt buldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam ada konseyinde toplandı. Bu hafta oynanan dört dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım 3 dokunulmazlığı kazanmış ve sadece birini kaybetmişti. Nisa, Evrim, Hikmet ve Anıl arasında yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Evrim Keklik oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam ödülü kazanmak için zorlu parkurda adeta savaş verdi. Son ana kadar kafa kafaya giden oyunu en iyilerde 3-0'lık skorla kazanan takım ünlüler takımı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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