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SURVIVOR KÜRŞAT kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Kürşat'ın ailesi deprem bölgesinde mi? Deprem haberi sonrası gözyaşlarını tutamadı!

21.02.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Kürşat Juan ünlüler takımında yarışmaya devam ediyor. Depremler nedeniyle Survivor yayınlarına ara verilmişti. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Survivor'da Acun Ilıcalı, yarışmacılara, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin haberini verecek. Haber sonrası Kürşat'ın ağlamasıyla izleyiciler 'Survivor Kürşat nereli' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Kürşat'ın ailesi deprem bölgesinde mi? İşte detaylar...

SURVIVOR KÜRŞAT kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Kürşat'ın ailesi deprem bölgesinde mi? Deprem haberi sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Survivor Kürşat'ın nereli olduğu merak ediliyor. Deprem haberini alan Survivor yarışmacıları, oldukça duygusal anlar yaşıyorlar. Acun Ilıcalı bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Survivor'da bir acil durum konseyi yaparak yarışmacılara ülkemizdeki durumu açıklıyor. Açıklama sonrasında gözyaşlarına boğulan Kürşat'ın hayatı, kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Kürşat'ın ailesi deprem bölgesinde mi? Ayrıntılar haberimizde...

SURVIVOR KÜRŞAT KİMDİR, NERELİ?

5 Mayıs 1999 doğumlu, 23 yaşındaki Kürşat Juan'ın asıl adı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan Kürşat Juan, Artvinlidir. TikTok platformu ile adını duyuran Kürşat, annesini 8 yaşındayken, babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir.

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Survivor Kürşat Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödüllerinde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştur. Şu an Survivor yarışmacı için Dominik Cumhuriyeti'nde olan fenomen, aslında ailesi ile birlikte İstanbul Ümraniye'de yaşamaktadır.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor yarışması için Dominik'te olan yarışmacılara Acun Ilıcalı deprem haberini verdi, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Binlerce binanın yıkılmasına ve son verilere göre vatandaşın ölümüne neden olan depremlerle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı bölümde tüm yarışmacıların şaşkınlığı ekrana yansıdı.

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Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde neler yaşanacak merakla bekleniyor.

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