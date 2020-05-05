Survivor malikane ve parti ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları 80'ler partisinde coştu!

Survivor yarışması 4 Mayıs Pazartesi akşamı son bölümüyle ekrana geldi. Survivor 66. bölümde ünlüler ilegönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor’da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Acun Ilıcalı kazanan takımın süper lüks malikanede bir gün geçireceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca yarışmacılara menü de dağıtarak istedikleri yemekleri kendisi sipariş aldı.

SURVIVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı. İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü.

Sonunda atışlara ise ünlülerden Ersin ile gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020’de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı büyük sevinç yaşadı.

