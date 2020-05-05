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Survivor malikane ve parti ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları 80'ler partisinde coştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 01:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 66. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın açıkladığı malikane ve 80'ler partisi ödülünü kazanmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen oyunda skor 9-9'a gelince bayrak yarışı yapıldı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödülü kazanan takım süper lüks malikanede müthiş bir gün geçirdi ve akşam da 80'ler partisinde çılgınlar gibi eğlendi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor malikane ve parti ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları 80'ler partisinde coştu!

Survivor yarışması 4 Mayıs Pazartesi akşamı son bölümüyle ekrana geldi. Survivor 66. bölümde ünlüler ilegönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor’da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Acun Ilıcalı kazanan takımın süper lüks malikanede bir gün geçireceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca yarışmacılara menü de dağıtarak istedikleri yemekleri kendisi sipariş aldı.

SURVIVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı. İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü.

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Sonunda atışlara ise ünlülerden Ersin ile gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020’de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı büyük sevinç yaşadı.
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MALİKANEDE 80'LER PARTİSİ!

Ödülü kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları nehirde kendilerini bekleyen jet skilere binerek müthiş malikaneye ulaştı.

Gün boyunca havuza giren ve yemek yiyen yarışmacılar akşam ise canlı müziğin de olduğu 80'ler partisine katıldı.

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Gönüllüler yarışmacıları 80'li yılları simgeleyen kostümleri giyerek partide geç saatlere kadar eğlendiler.

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ARDAHAN'IN PEMBE PERUĞU OLAY OLDU!

80'ler partisi öncesinde giyinme kabininde kostümleri deneyen yarışmacılardan Ardahan ise pembe bir peruk takarak aynada kendisine baktı. Ardahan'ın peruğu sosyal medyada çok konuşuldu.

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