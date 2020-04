Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

Arka Sokaklar, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor 2020'de finale kalabilecek isimler arasında gösteriliyor. Survivor 2020 macerasını iddialı bir şekilde sürdüren Mert Öcal'ın finale kadar gidip gidemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

MERT ÖCAL KİMDİR? ROL ALDIĞI DİZİLER

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olaraksa Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)