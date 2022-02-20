Survivor Mert Öcal'ın eski aşkı Türkan Şoray'ın göz bebeği çıktı! Meğer o da ihanete uğramış

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Survivor , 2022 sezonuna aşk ve kaos yüklü bir şekilde başladı. Yeni sezona Sude Burcu ve Mert Öcal aşkı damga vururken, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın iki kişiyle aynı anda birlikte olduğunu ileri sürdü. Aşk hayatıyla olay yaratan Mert Öcal'ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik ile aşk yaşayan Mert Öcal, Özçelik'i eski eşi Uğur Pektaş'tan kıskanmıştı.

Gamze Özçelik'in, eski eşi Uğur Pektaş ile aynı projede rol almasından rahatsızlık duyan Mert Öcal, Özçelik'e diziden ayrılmasını söylemiş, güzel oyuncu çok sürmeden Arka Sokaklar'a veda etmişti.

Şimdilerde sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığı iddia edilen Mert Öcal'ın geçmişte ihanete uğradığını duyanlar şaşıp kaldı.

Mert Öcal, Türkan Şoray ve Cihan Ünal çiftinin kızı Yağmur Ünal ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

Yaklaşık 1 yıl beraber olan çiftin nikah masasına oturacağı konuşuluyordu ancak işler beklenildiği gibi gitmedi.

İddiaya göre Yağmur Ünal, Mert Öcal'ı aldatmıştı.

Yağmur Ünal'ın Mert Öcal'dan önceki ciddi ilişkisinin de ihanet nedeniyle bittiği, Ünal'ın, sevgilisi varken ABD'li bir iş insanıyla kaçamak yaptığı öne sürülmüştü.

O dönem magazin basını, Yağmur Ünal'ın ihanet haberlerini ''Türkan Şoray kanunlarından Yağmur Ünal'ın haberi yok'' şeklinde yayınlamıştı.

Geçmişte Yağmur Ünal'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Mert Öcal'ın, şimdilerde Makbule Şakalakoğlu'nu tüm Türkiye'nin gözü önünde aldattığı sürülüyor.

Makbule Şakalakoğlu'nun yakın arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal ile aşk yaşamaya devam eden Sude Burcu'ya, ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen Makbule ve Mert'in arasına giren kişisin. Mert, havalimanında Makbule'ye 'Seni seviyorum' deyip senin yanına geldi. Makbule'ye 'Seninle evleneceğiz, çocuklarımız olacak' dedi.'' ifadelerini kullanmıştı.



