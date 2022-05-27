Survivor Mert Öcal, Sude Burcu'nun yolunu gözlüyor! Aşk dolu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan ve bu yıl istenileni veremeyen Mert Öcal, Survivor'a erken veda etmişti. Adada aşk yaşadıkları anlaşılan Sude Burcu ve Mert Öcal ilişkisi hakkında Nisa tarafından yapılan açıklamalar adeta olay yaratmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Şimdilerde zorlu günleri geride bırakan ikili, kavuşmak için gün sayıyor.

NİSA'NIN İDDİALARI GÜNDEM YARATMIŞTI

Survivor'da ilişkileri olduğu ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu hakkında, Nisa'nın ortaya attığı iddialar olay yaratmıştı. Nisa, Mert'in İstanbul'da başka bir sevgilisi olduğunu belirtmiş ve Sude'ye yalan söylediğini konseyde açıklamıştı. Nisa, Mert'in yarışmaya gelmeden önce eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu'yla görüştüğünü iddia etmişti. Mert ise bu olaylarla gündeme gelmek istemeyerek konunun kapanması için uğraşmıştı.

SUDE, MERT'E GÜVENMEYİ TERCİH ETTİ

Survivor'a gelmeden önce aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal arasında ortaya çıkan iddialar sonrasında, Sude ne anlatılırsa anlatsın sevgilisine güvenmeyi tercih etmişti. İddiaların atıldığı dönemde Sude zor zamanlar geçirmişti.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Survivor Mert adaya veda ettikten sonra İstanbul'a döner dönmez Sude Burcu'yla fotoğrafını paylaştı.

Mert, Sude'yle birlikte fotoğrafını Instagram'a koymuş ve, "Doğum günün kutlu olsun. Bütün hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl dilerim. İyi ki varsın…" şeklinde kalpli emojiyle paylaşım yapmıştı.

YOLLARINI GÖZLÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Survivor'dan elenen Sude Burcu'nun İstanbul'a gelmesi için gün sayan Mert Öcal, yeni bir paylaşım yaptı.

Sude'nin havalimanına giderken fotoğrafını paylaşan Mert Öcal, "İlk uçakla..." şeklinde paylaşım yaptı ve Sude'yi ne kadar özlediğini dile getirdi.



