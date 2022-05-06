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Merve Aydın ve Parviz Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Merve ve Parviz'in sakatlıkları nedir?

06.05.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da Merve Aydın ve Parviz Abdullayev şoku yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda sakatlanan Merve Aydın "Aşilim koptu" diye bağırdı ve acı içinde yerde kaldı. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı ise Merve ve geçtiğimiz gün sakatlanan Parviz ile ilgili kötü haberleri konseyde açıkladı. Ilıcalı, Merve Aydın ve Parviz'in sakatlıkları nedeniyle Survivor hayatlarının bittiğini duyurdu.

Merve Aydın ve Parviz Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Merve ve Parviz'in sakatlıkları nedir?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Öte yandan oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı.

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MERVE AYDIN HASTANEYE KALDIRILDI

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SEVGİLİ MERVE'NİN SURVIVOR MACERASI BİTTİ"

Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı.

PARVİZ DE SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu. Ilıcalı, "Parviz'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
parviz abdullayev survivor
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