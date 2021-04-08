Survivor Merve Aydın son haliyle gündem oldu

Instagram'da 770 bin takipçisi bulunan Merve Aydın, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor.
Aralık ayında anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, son olarak estetikli haliyle gündem oldu.
Yarışmadaki halinden eser kalmayan milli atlet, görenleri kendine hayran bıraktı. Merve Aydın'ın son pozlarına "Estetik mi yaptırdın?' yorumları yağdı.
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.
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