MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Merve Aydın son haliyle gündem oldu

Survivor Merve Aydın son haliyle gündem oldu

08.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacılarından Merve Aydın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini adeta büyüledi. Merve Aydın'ın değişimine yorum yağdı.

Survivor Merve Aydın son haliyle gündem oldu

Instagram'da 770 bin takipçisi bulunan Merve Aydın, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor.

Aralık ayında anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, son olarak estetikli haliyle gündem oldu.

2

Yarışmadaki halinden eser kalmayan milli atlet, görenleri kendine hayran bıraktı. Merve Aydın'ın son pozlarına "Estetik mi yaptırdın?' yorumları yağdı.

1

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Feyyaz Şerifoğlu başarılı çıkışını sürdürüyorFeyyaz Şerifoğlu başarılı çıkışını sürdürüyor
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Hırkanın altına sütyen giymedi! Paylaşımı olay oldu

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.