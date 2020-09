Survivor Murat Ceylan ve Damla Can arasında neler oluyor? Sürpriz buluşmanın perde arkası!

İlk kez 2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katılan Damla Can oyunlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Damla Can, 2018 yılında yeniden Survivor yarışması için Dominik’in yolunu tutmuştu. Survivor yarışmasıyla tanınan Damla Can, 2020 yılında ise TV 8 ekranlarına gelen Survivor Panorama masasında yorumculuk görevini üstelendi.

Programın sonrasında yarışmacılarla görüşmeye devam ettiklerini belirten Damla Can, Murat Ceylan’la görüntülendi. Survivor Damla Can ve Murat Ceylan’ın eğlenceli halleri aşk haberlerinin fitilini ateşledi.

TARAFLAR SESSİZLİĞİNİ KORUDU

2013 yılında Survivor’a katılan Murat Ceylan o dönemde Hilmi Cem İntepe’yle olan dostluğuyla adından söz ettirmişti. Genç kızların gönlünü kazanan yakışıklı yarışmacı 2018 yılında Survivor All Star yarışmasına katılarak bir kez daha popülerliğe kavuşmuştu. Müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Ceylan, Alp Kırşan’ın programdan ayrılmasından sonra Dominik Cumhuriyeti’nde Acun Ilıcalı ile birlikte yarışmanın sunuculuğunu üstlenmeye başlamıştı.