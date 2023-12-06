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Survivor Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Kardeşi hakkındaki sözleri olay oldu! 'İstekleri beni aşıyordu'

06.12.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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'Survivor All Star 2024' için gün sayan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedildiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Karadere, bu iddiaların hemen ardından kameralar önünde babasını arayarak çıkan haberlere son noktayı koymuştu. Ünlü ismin kardeşi ile ilgili açıklaması gündem oldu. Karadere, "Kardeşimin benim boyumu aşan isteklerini karşılayamayınca konu buralara geldi" dedi.

Survivor’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, şimdilerde All Star'a katılmak için gün sayıyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak 'Evlatlıktan reddedildiği' iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nagihan Karadere 4

Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Karadere, bu iddiaları yalanlayarak kardeşi dışında anne ve babasıyla sorun olmadığını dile getirdi.

Nagihan Karadere 1

'İSTEKLERİNİ KARŞILAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

Karadere konuya dair şu açıklamayı yaptı; "Öyle bir şey yok. Duyduğumda ben de çok üzüldüm. Kardeşler arasında yaşanan sorundan dolayı çıkan bir şey. Kardeşimin bazı istekleri oldu. Ben de karşılamayacağımı söyledim çünkü istekleri beni aşıyordu. Ben de yapmadım. Evladımın rızkını kimseye yedirmem. Zamanında çok yaptım ama artık yapmam" dedi.

Nagihan Karadere 3

'O BENİM EVLADIM'

Kameralar önünde telefonunu alarak babasını arayan ünlü isim, konuyla ilgili sözü babasına bıraktı. Karadere’nin babası, "Öyle bir şey yok. O benim evladım ya. Çıkan haberler, yazılanlar tamamen yalandır" ifadelerini kullandı.

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