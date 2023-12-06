Survivor Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedildiği iddia edilmişti! Kardeşi hakkındaki sözleri olay oldu! 'İstekleri beni aşıyordu'

Survivor’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, şimdilerde All Star'a katılmak için gün sayıyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son olarak 'Evlatlıktan reddedildiği' iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Karadere, bu iddiaları yalanlayarak kardeşi dışında anne ve babasıyla sorun olmadığını dile getirdi.

'İSTEKLERİNİ KARŞILAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

Karadere konuya dair şu açıklamayı yaptı; "Öyle bir şey yok. Duyduğumda ben de çok üzüldüm. Kardeşler arasında yaşanan sorundan dolayı çıkan bir şey. Kardeşimin bazı istekleri oldu. Ben de karşılamayacağımı söyledim çünkü istekleri beni aşıyordu. Ben de yapmadım. Evladımın rızkını kimseye yedirmem. Zamanında çok yaptım ama artık yapmam" dedi.

'O BENİM EVLADIM'

Kameralar önünde telefonunu alarak babasını arayan ünlü isim, konuyla ilgili sözü babasına bıraktı. Karadere’nin babası, "Öyle bir şey yok. O benim evladım ya. Çıkan haberler, yazılanlar tamamen yalandır" ifadelerini kullandı.





