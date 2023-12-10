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Survivor Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nefise Karatay Survivor 2024 kadrosunda!

10.12.2023 20:54 | Son Güncelleme:
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Survivor Nefise'nin hayatı, yaşı ve mesleği izleyiciler tarafından merak edildi. Survivor 2023 sezonunun şampiyonu olan Nefise Karatay, 2024 all star kadrosunda da yer aldı. Peki, Survivor Nefise kimdir, nerelidir? Survivor 2024 yarışmacısı Nefise Karatay kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor Nefise ile ilgili aramalar şampiyon seçilmesinin ardından hız kazandı. Survivor 2023 sezonuna yedeklerden katılan Nefise, çıktığı sms oylamalarından başarıyla çıkarak Survivor'ın Merve Oflaz'dan sonra ikinci kadın şampiyonu oldu. Survivor 2024 kadroları açıklandı. Yarışmanın izleyicileri 'Survivor Nefise kimdir, nerelidir?' ekranını sorguluyor. İşte Survivor şampiyonu Nefise ile ilgili merak edilenler...

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

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SURVIVOR ŞAMPİYONU NEFİSE KARATAY'IN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

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