Nisa Bölükbaşı ilk olarak Survivor 2020 performansıyla adını duyurdu. Parkurda performansı, adada arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Bölükbaşı, Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile sevgili olmuştu. İkili bir süre sonra birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Survivor 2022 All Star'ın başarılı yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı, final koltuğunda yer alıyor. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. Babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır.

Bölükbaşı 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer aldı. Aynı senede profesyonel kayak yapmaya davet edildi ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetti. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşında iken yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Ayrıca Bölükbaşı'nın voleybol deneyimi de bulunuyor.

Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile sevgilidir.

