MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

30.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da büyük final geldi. Sezon boyunca finale çıkabilmek için zorlu performans sergileyen yarışmacılar arasından finalist olan iki isim Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. Bu kapsamda Nisa Bölükbaşı'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Nisa Bölükbaşı ilk olarak Survivor 2020 performansıyla adını duyurdu. Parkurda performansı, adada arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Bölükbaşı, Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile sevgili olmuştu. İkili bir süre sonra birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Survivor 2022 All Star'ın başarılı yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı, final koltuğunda yer alıyor. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır. Babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Bölükbaşı 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer aldı. Aynı senede profesyonel kayak yapmaya davet edildi ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetti. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans gösterdi. 15 yaşında iken yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Ayrıca Bölükbaşı'nın voleybol deneyimi de bulunuyor.

Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ile sevgilidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Adem Kılıçcı kimdir?Survivor Adem Kılıçcı kimdir?
''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim'' ''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim''
Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı! Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!
Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.