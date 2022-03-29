Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 sezonunda da adından söz ettiriyor. Yarıçmacı, Survivor'ın 2020'de ekrana gelen sezonunda da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu kapsamda Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Survivor'ın sevilen yarışmacısı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı.

Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi.

2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı.

Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI HANGİ DİZİDE OYNADI?

Survivor Nisa, ünlü dizi Sihirli Annem'in kadrosuna dahil olmuştu.

Dizi bir dijital platformda yayınlanmış fakat ömrü kısa olmuştur.



