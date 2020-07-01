Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi

Nisa Bölükbaşı 4,5 aylık Survivor macerasını noktaladı. Survivor'dan elenen son isim olan Nisa Bölükbaşı parkurlardaki başarısının yanı sıra Survivor yaşantısındaki diyalogları ve naif kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan Nisa Bölükbaşı, 22 yaşında ve Çekya'da profesyonel olarak voleybol oynuyor. Instagram hesabındaki fotoğraflarına da beğeni yağan Survivor Nisa'nın takipçi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi işi yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEREDE DOĞDU?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.



2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.



Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti



Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da şu ana kadar çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.



