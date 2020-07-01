MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi

Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 02:07 | Son Güncelleme

Survivor Nisa kimdir? sorusu yarışmanın son bölümüyle birlikte Survivor hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2020'den elenen son isim olan Nisa Bölükbaşı gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. Survivor'da Cemal Can'ın en yakın arkadaşı olan Nisa, Sercan ile olan ses kaydıyla da gündem oldu. Acun'un 'Survivor rengini kaybetti' dediği Nisa'nın hayat hikayesi de merak ediliyor. Peki Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler ve biyografisi

Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi

Nisa Bölükbaşı 4,5 aylık Survivor macerasını noktaladı. Survivor'dan elenen son isim olan Nisa Bölükbaşı parkurlardaki başarısının yanı sıra Survivor yaşantısındaki diyalogları ve naif kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan Nisa Bölükbaşı, 22 yaşında ve Çekya'da profesyonel olarak voleybol oynuyor. Instagram hesabındaki fotoğraflarına da beğeni yağan Survivor Nisa'nın takipçi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

nisa11

Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi işi yapıyor? İşte Survivor Nisa'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NEREDE DOĞDU?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

nisa44

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
nisa33
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
nisa55
2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
nisa11
Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti
nisa
Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da şu ana kadar çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.
basliksiz-2325086495e4253546a432

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme olduSurvivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezon geldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, yaklaşık 9.609.000 karakterle en uzun roman hangisidir?

Survivor'da Nisa ve Sercan ses kaydı olay oldu! İşte Survivor'da Nisa, Gizem ve Sercan ses kaydının tamamı

Olay ses kaydının tamamı yayınlandı!

Survivor kim elendi? Acun: Survivor'daki en kritik eleme oldu! İşte 30 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Songül Öden'den Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan paylaşımı: Akrabalık sadece kan bağı değildir

Akrabalık sadece kan bağı değildir

Duygu Özaslan kimdir? Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan kaç yaşında ve nereli? İşte Duygu Özaslan'ın hayat hikayesi

Banyo pozuyla yine olay oldu!

Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı! Yüzük detayı dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı! Yüzük detayı dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.