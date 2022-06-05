Survivor Nisa "Nagihan istedi diye niye hemen sistem değiştirildi" dedi! Acun Ilıcalı rahatsız oldu

Survivor'da haftalık takım dönemi başlamıştı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Ilıcalı "Artık kadın ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacaklar" demişti.

Geçtiğimiz gün yarışmacılardan bu konularda sitem geldi. Survivor Batuhan konuya dair "Yeni sistem karşı takımın isteğiyle güncellendi ama biz ilk sistemin daha adaletli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ACUN ILICALI RAHATSIZ OLDU

Nisa ise "İyi de Nagihan istedi diye niye hemen sistem değiştirildi. Bence ilk sistem daha mantıklıydı" yorumunda bulununca Acun Ilıcalı rahatsız oldu ve şunları söyledi:

"Biz Nagihan istedi diye bir şeyler yapsaydık eminim daha farklı yerlerde olurduk."

Acun Ilıcalı açıklamasına devam ederek "Takımlar haftalık çok yakında bireysele döneceksiniz. O yüzden bu konuları tartışmaya gerek yok. Sahada konuşmanızı bekliyoruz. İyi takım her yerde ve her sistem de kazanır. Ben Survivor yarışmacısı olsam getirin sistemi oynarım derdim" dedi.



