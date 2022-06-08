Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı: "Ağız burun eğdiği yetmiyor, saygısız!"

Survivor All Star'da büyük finale adım adım yaklaşılırken yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik had safhaya ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 127. bölümünde bu kez de Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel arasında gerginlik yaşandı.
Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel parkurda kozlarını paylaştı. Ayşe Yüksel, Çek Cumhuriyeti'nde yetişen ve kendini Türkçe ifade etmekte zorlanan Nisa'yı yendi.
Bunun üzerine genç yarışmacı, Ayşe Yüksel'e "Bana doğru sevinme bari" diyerek tepki gösterdi.
Nisa'nın bench'te Evrim'in yanına oturup agresif tavırlar sergilemesi Ayşe Yüksel'i sinirlendirdi. Suluğu sert bir şekilde benche vuran Nisa, Evrim'e "Ogeday hala onu savunuyor ya!" dedi.
Ayşe ise benchte Nagihan ve Ogeday'a Nisa ile ilgili sert konuştu.
"Sevincime kadar laf ediyor saygısız! Ağız burun eğdiği yetmiyor. " diyen Ayşe'nin gerginliği yüzünden okundu.
Atakan, Nisa'nın gerginliğini dizginlemek için espri yaptı. Nisa'yı sesiyle kontrol altına aldığını ifade eden Avatar Atakan "Zihnini kontrol ediyorum." dedi. Bunun üzerine Nisa "Doğru, sadece seni duyuyorum" diyerek Atakan'a takıldı.
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