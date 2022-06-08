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Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı: "Ağız burun eğdiği yetmiyor, saygısız!"

08.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden Nisa, Ayşe'nin sevinç gösterisi üzerine çıkıştı. "Bana doğru sevinme bari" diyen genç yarışmacı tepki gösterdi. Survivor'da oyun alanında yaşanan bu durum sonrası Nisa, Evrim'e dönüp Ogeday'ın hala onu savunduğunu söyledi. Nisa'nın tavrı karşısında şaşıran Ayşe ise bench'te "Sevincime kadar laf ediyor saygısız. Ağız burun eğdiği yetmiyor." diye söylendi. İşte Survivor'da Nisa ile Ayşe arasında yaşananlar...

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı: "Ağız burun eğdiği yetmiyor, saygısız!"

Survivor All Star'da büyük finale adım adım yaklaşılırken yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik had safhaya ulaştı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 127. bölümünde bu kez de Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel arasında gerginlik yaşandı.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

NİSA'DAN AYŞE YÜKSEL'E DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel parkurda kozlarını paylaştı. Ayşe Yüksel, Çek Cumhuriyeti'nde yetişen ve kendini Türkçe ifade etmekte zorlanan Nisa'yı yendi.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

Bunun üzerine genç yarışmacı, Ayşe Yüksel'e "Bana doğru sevinme bari" diyerek tepki gösterdi.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

"OGEDAY HALA ONU SAVUNUYOR"

Nisa'nın bench'te Evrim'in yanına oturup agresif tavırlar sergilemesi Ayşe Yüksel'i sinirlendirdi. Suluğu sert bir şekilde benche vuran Nisa, Evrim'e "Ogeday hala onu savunuyor ya!" dedi.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

SURVIVOR AYŞE'DEN NİSA BÖLÜKBAŞI İLE İLGİLİ SERT SÖZLER

Ayşe ise benchte Nagihan ve Ogeday'a Nisa ile ilgili sert konuştu.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

"AĞIZ BURUN EĞDİĞİ YETMİYOR..."

"Sevincime kadar laf ediyor saygısız! Ağız burun eğdiği yetmiyor. " diyen Ayşe'nin gerginliği yüzünden okundu.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

ATAKAN, NİSA'YI YATIŞTIRDI

Atakan, Nisa'nın gerginliğini dizginlemek için espri yaptı. Nisa'yı sesiyle kontrol altına aldığını ifade eden Avatar Atakan "Zihnini kontrol ediyorum." dedi. Bunun üzerine Nisa "Doğru, sadece seni duyuyorum" diyerek Atakan'a takıldı.

Survivor Nisa, Ogeday'a laf çaktı! Ortam gerilince Ayşe patladı:

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı Ogeday Ayşe Yüksel
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