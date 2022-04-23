Survivor Nisa, yarışmanın 86. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Barış Murat Yağcı, koşarak yanına gitti. Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Nisa, yarışmanın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelen 86. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda sakatlık yaşadı.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'ın 86. bölümünde sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı acılar içinde kıvrandı. Çek Cumhuriyeti'nde yetişen sevilen yarışmacının yardımına, eski aşkı Barış Murat Yağcı da dahil olmak üzere, yarışmacı arkadaşları koştu.

Yarışmacı aldığı darbe nedeniyle acı çekti. Nisa, sedye ile oyun alanından çıkarıldı. Doktor Serhad Ömerciklioğlu, Nisa Bölükbaşı'na ilişkin "Birazdan tekrar muayene ederiz" dedi.

SURVİVOR NİSA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doktor Serhad Ömercikoğlu yaptığı muayenede Nisa'nın patellasının çıkmış olabileceğini söyledi.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI İLE BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN AYRILDI?

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın ardından aşklarıyla gündeme gelmişti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca ikili gündem olmuştu. 6 ay süren aşkın ardından açıklamada bulunan Nisa Bölükbaşı, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

Nisa Bölükbaşı'nın, Barış Murat Yağcı'nın kendi hayatını anlattığı kitapta yazdıklarından dolayı ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı.

Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi.

2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı.

Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da dünyaya gelmiştir ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci defa devam etmektedir. Yağcı'nın, ayrıca gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamakta olan Yağcı, sakatlanmasının ardından basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır ve oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır.

Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırmış olan oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterine hayat vermiştir. Yağcı, oyunculuğu maddiyat dışında ayrıca manevi tatmin için yaptığını açıklamıştır.

