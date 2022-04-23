MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak?

Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak?

23.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Nisa sakatlandı mı? sorusunun yanıtı programın, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan 86. bölümünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak?

Survivor Nisa, yarışmanın 86. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Barış Murat Yağcı, koşarak yanına gitti. Survivor Nisa sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Nisa, yarışmanın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelen 86. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda sakatlık yaşadı.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'ın 86. bölümünde sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı acılar içinde kıvrandı. Çek Cumhuriyeti'nde yetişen sevilen yarışmacının yardımına, eski aşkı Barış Murat Yağcı da dahil olmak üzere, yarışmacı arkadaşları koştu.

Yarışmacı aldığı darbe nedeniyle acı çekti. Nisa, sedye ile oyun alanından çıkarıldı. Doktor Serhad Ömerciklioğlu, Nisa Bölükbaşı'na ilişkin "Birazdan tekrar muayene ederiz" dedi.

SURVİVOR NİSA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doktor Serhad Ömercikoğlu yaptığı muayenede Nisa'nın patellasının çıkmış olabileceğini söyledi.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI İLE BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN AYRILDI?

Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın ardından aşklarıyla gündeme gelmişti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca ikili gündem olmuştu. 6 ay süren aşkın ardından açıklamada bulunan Nisa Bölükbaşı, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

Nisa Bölükbaşı'nın, Barış Murat Yağcı'nın kendi hayatını anlattığı kitapta yazdıklarından dolayı ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli ve kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

5ef495885542871b1819bc4f

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da dünyaya gelmiştir ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci defa devam etmektedir. Yağcı'nın, ayrıca gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamakta olan Yağcı, sakatlanmasının ardından basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır ve oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır.

Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırmış olan oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterine hayat vermiştir. Yağcı, oyunculuğu maddiyat dışında ayrıca manevi tatmin için yaptığını açıklamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz kaza! Acılar içinde kıvrandı, yardımına bakın kim koştuTalihsiz kaza! Acılar içinde kıvrandı, yardımına bakın kim koştu
Miras kavgası! Eski eş hakkında olay iddiaMiras kavgası! Eski eş hakkında olay iddia
Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...
Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Trabzonspor'un penaltısına büyük tepki!

Trabzonspor'un penaltısına büyük tepki!

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Hava sahasını kapattık"

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.