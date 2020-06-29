Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? Acun Ilıcalı: Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor

Sercan ve Nisa'nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğini dönemim kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi.

SERCAN YİNE NİSA'YI ELEME ADAYI YAPTI

Survivor son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Nisa'yı eleme adayı olarak söyledi.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Nisa, Survivor'da geçen hafta adını eleme adayı söyleyen Sercan için "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" demişti. Bu sözlerden bir gün sonra ise Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söylemişti. Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.

Sercan ertesi gün ise Nisa'nın kendisine yazdığı notları göstermişti.



Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yapmıştı.



Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.



