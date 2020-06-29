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Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? Acun Ilıcalı: Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 01:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Nisa ve Sercan arasındaki konuşmaların ses kaydı olduğunun ortaya çıkması herkesi meraklandırdı. Geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan ancak daha sonra küsen ve karşılıklı olarak iddialarda bulunan Sercan ile Nisa'nın ses kayıtlarını bulduklarını Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor konseyinde konuşan Ilıcalı, "Mikrofonlarınız açıkken konuştuğunuz bir kayıt var. Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor" dedi. Acun'un açıklamalarıyla birlikte Sercan ve Nisa büyük şaşkınlık yaşadı.

Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? Acun Ilıcalı: Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları Sercan ve Nisa'nn ses kaydıyla ilgili konuştu. Survivor 2020'nin 28 Haziran Pazar ekrana gelen 121. bölümündeki ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nisa ve Sercan'ın 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını söyledi.

Sercan ve Nisa'nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğini dönemim kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi.

SERCAN YİNE NİSA'YI ELEME ADAYI YAPTI

Survivor son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Nisa'yı eleme adayı olarak söyledi.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Nisa, Survivor'da geçen hafta adını eleme adayı söyleyen Sercan için "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" demişti. Bu sözlerden bir gün sonra ise Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söylemişti. Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.

Sercan ertesi gün ise Nisa'nın kendisine yazdığı notları göstermişti.
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Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yapmıştı.
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Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.

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