Survivor ödül oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa sakat mı? Yasin çılgına döndü

Survivor 2020'nin 45. bölümündeki oyunda Acun Ilıcalı kazanan takımın birleşme haftasının bir gün daha devam edeceğini duyurdu. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Dün gece kaldığınız evde bir gece daha kalacaksınız. Kazanan takımın adeta birleşme haftası devam edecek. Akşama yemek var, sonra evde keyif var. Sabah da tekrar kahvaltı edip oyun alanına geleceksiniz" dedi.

Ödül oyununda sakatlığı bulunmayan gönüllüler takımından Nisa maça çıkmadı, takım arkadaşı Yasin tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı da Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi. Olaya tepki gösteren Yasin'in ise "Bu kız bir şeye takıldı mı trip yapar. Sinir oluyorum bazen. Ne gerek var ilk ben oynayacağım diye denilmesine" sözleri dikkat çekti.

Survivor'da sakatlığı bulunmayan Nisa maça çıkmadı, Yasin tepki gösterdiİşte o anlar...

