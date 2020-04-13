MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ödül oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa sakat mı? Yasin çılgına döndü

Survivor ödül oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa sakat mı? Yasin çılgına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 22:40 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak gönüllülerden Nisa, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen takım arkadaşlarına küstüğü için oyunda yer almadı. Takım arkadaşı Yasin ise çılgına döndü.

Survivor ödül oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa sakat mı? Yasin çılgına döndü

Survivor 2020'nin 45. bölümündeki oyunda Acun Ilıcalı kazanan takımın birleşme haftasının bir gün daha devam edeceğini duyurdu. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Dün gece kaldığınız evde bir gece daha kalacaksınız. Kazanan takımın adeta birleşme haftası devam edecek. Akşama yemek var, sonra evde keyif var. Sabah da tekrar kahvaltı edip oyun alanına geleceksiniz" dedi.

Ödül oyununda sakatlığı bulunmayan gönüllüler takımından Nisa maça çıkmadı, takım arkadaşı Yasin tepki gösterdi.

nisa3

Acun Ilıcalı da Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi. Olaya tepki gösteren Yasin'in ise "Bu kız bir şeye takıldı mı trip yapar. Sinir oluyorum bazen. Ne gerek var ilk ben oynayacağım diye denilmesine" sözleri dikkat çekti.

Survivor'da sakatlığı bulunmayan Nisa maça çıkmadı, Yasin tepki gösterdiİşte o anlar...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Fedon'dan komşularına balkon konseriFedon'dan komşularına balkon konseri
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor Nisa, survivor yasin,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüsten 98 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 98 can kaybı daha

Kerem Kınık açıkladı: Övünç madalyası verilecek

Kerem Kınık açıkladı: Övünç madalyası verilecek

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çiçek Deniz amuda kalkarak poz verdi

Dilan Çiçek Deniz amuda kalkarak poz verdi

Fedon'dan komşularına balkon konseri

Fedon'dan komşularına balkon konseri

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve Seda Akkul hastaneden taburcu oldu

Ünlü sunucudan müjdeli haber geldi!

Özge Özpirinçci'den Berrak Tüzünataç itirafı!

Özge Özpirinçci'den Berrak Tüzünataç itirafı!

Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş’ten ayrıldı mı?

Kadir Güneş kimdir?

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş ayrıldı

Karantina aşkı da bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.