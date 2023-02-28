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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Şubat Survivor'da kim elendi? Ada konseyi toplanıyor!

28.02.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir süre yayına ara veren Survivor yeniden ekranlara gelmeye başladı. 28 Şubat 2023 Salı akşamı Survior'da ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Şubat Survivor'da kim elendi?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Şubat Survivor'da kim elendi? Ada konseyi toplanıyor!

Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 28 Şubat Salı akşamı Survivor'da ödül oyununun kazananı ve eleme potasında yer alan isimler arasından hangisinin adaya veda edeceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Aziz, Asena, Çağla, Fatih ve Elanur eleme potsında yer alıyor. İşte 28 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar...

28 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Surivor 28 Şubat'ta İki takım yarışmacıları ödül oyununda performans sergiledi. Günün ödülü ise sosisli sandviç oldu. Kadınlar yarışının kazananı ünlüler oldu.

survivor eleme

28 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ADAYA VEDA ETTİ?

Ünlülerden Çağla, gönüllülerden Aziz, Fatih, Elanur ve Asena eleme potasına girmişti.

Ödül oyunu sonunda gerçekleşen ada konseyinde veda eden isim belli olacak.

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