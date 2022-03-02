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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Survivor All Star'da ödül ne oldu?

02.03.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 1 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dominik'te haftalardır açlıkla mücadele eden yarışmacılar yemek ödüllü oyunu kazanabilmek için tüm güçlerini parkura yansıttı. Ödülü kazanan takım ise güzel bir yemekle karınlarını doyurdu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor 2022 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. İki takım da zorlu dokunulmazlık yarışlarının ardından Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda performans sergiledi.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, hafta boyu bekledikleri büyük yemek ödülü için parkura çıktı. Takımlar, ödülü almak için oyunda ok atarak mücadele etti.

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Kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti.

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Erkekler mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu ve ardından en iyiler karşılaşmasında ödülü ünlüler kazandı.

Ödülü kazanan ünlüler takımı, pizza ve kola menüsünün sahibi oldu.

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survivor
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