Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Survivor All Star'da ödül ne oldu?

Survivor 2022 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. İki takım da zorlu dokunulmazlık yarışlarının ardından Murat Ceylan'ın sunduğu ödül oyununda performans sergiledi.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, hafta boyu bekledikleri büyük yemek ödülü için parkura çıktı. Takımlar, ödülü almak için oyunda ok atarak mücadele etti.

Kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti.

Erkekler mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu ve ardından en iyiler karşılaşmasında ödülü ünlüler kazandı.

Ödülü kazanan ünlüler takımı, pizza ve kola menüsünün sahibi oldu.

