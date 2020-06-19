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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar erzak için yarıştı! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 01:02 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 18 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bu hafta oluşturulan yeni mavi ve kırmızı takımlar, Survivor çeyrek final döneminin ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın haftalık erzak ödülü alacağı oyunda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, Survivor 2020'de erzak oyununu kim kazandı? Kırmızı takım mı, mavi takım mı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar erzak için yarıştı! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor 2020'nin son bölümünde oynanan erzak oyununda müthiş bir mücadele yaşandı. Murat Ceylan'ın sunduğu erzak oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, bol bir erzak için mücadele etti. Survivor erzak oyununda son ana kadar mücadele eden ve parkurda zor anlar yaşayan yarışmacılardan sevinen taraf sadece bir takım oldu.

SURVIVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak oyunu oynayan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, parkurda adeta kan ter içinde kaldı. Atışın çok önemli olduğu erzak oyununun sonunda müthiş bir ödül vardı. Hafta boyunca yarışmacılara yetecek olan bakliyat ürünlerini kazanmak için kırmızı ve mavi takım son ana kadar savaştı.

Kafa kafaya giden erzak oyununda Elif'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım yarışmacıları 4-0'dan geri döndü ve mücadeleyi 10-7 kazandı.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor son bölümde çeyrek finalin ilk kaptanlık oyunu oynandı. Survivor'da son 8'e kalan Elif, Berkan, Yasin, Evrim, Nisa, Cemal Can, Sercan ve Barış, haftanın yeni takım kaptanları olabilmek için yarıştı. Ancak parkurda en hızlı olan isimler Nisa ve Yasin oldu. Oyunu birinci bitiren Elif ilk seçme hakkını elde etti. Böylece haftanın yeni takımları da belli oldu. Kırmızı takımda kaptan Elif, Sercan, Berkan ve Evrim yer aldı. Mavi takım ise kaptan Yasin, Cemal Can, Barış ve Nisa'dan oluştu.

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