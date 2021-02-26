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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda sinirler gerildi! 25 Şubat Perşembe Survivor'da ödül ne oldu?

26.02.2021 01:41 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda sinirler gerildi! 25 Şubat Perşembe Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen 35. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacıların ödül oyununda parkurdaki mücadelesi nefes kesti. Verilen ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Survivor ödül oyununda Çağrı ve Doğan ile Dora arasında kavga yaşandı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül ne oldu?

TV8'de yayınlanan ve çekimleri Dominik'te süren Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Survivor'ın 35. bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında tansiyonu yüksel bir ödül oyunu oynandı. Adada açlık çeken yarışmacılar için ödül oyunları ayrı bir önem taşıyordu. Yemek ödüllü oyunu kazanmak için yarışmacılar, parkurda tüm güçleri ile mücadele etti.

HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.

DORA VE DOĞAN ARASINDA KAVGA!

Survivor Türkiye’de ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. İlk beş sayıyı alan gönüllüler takımı, böylece ödülden tadım yapma şansını yakaladı. Sonrasında ünlüler beraberliği yakalasa da gönüllüler yine üç farklı galibiyeti yakaladı. İki takım da oyunu sonuna kadar kovaladı.
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Skorda 8-7 ünlüler önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı.
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Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.

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Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek üzerine yürüdü.

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Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı haline geldi.
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İki takımdan arkadaşları araya girerek Çağrı, Doğan ile Dora'yı ayırdı. Ve olayın daha fazla büyümesi önlendi.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son olarak parkura Çağrı ve Poyraz çıktı. Bu karşılaşmadan galip çıkan gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu. Oyunu kazanan gönüllüler takımı kızarmış tavuk parçalarından oluşan menüyle karınlarını doyurdu.


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TV8, survivor, Acun Ilıcalı,
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