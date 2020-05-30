Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek için nefes kesen mücadele! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor'ın 29 Mayıs Cuma ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Kıyasıya süren rekabetin sonunda ödülü kazanan belli oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, oyunda rakip takımdan yarışmacıseçme şansı elde etmek için önce avantaj oyununda karşılaştı. Ünlüler takımı, zaten dört kişi kaldıkları için avantaj oyununa tüm takım olarak çıktılar. Gönüllüler takımından ise Barış, Berkan, Evrim, Nisa bayrak yarışında mücadele etti. Ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda kazanan takım ise gönüllüler oldu.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunundan önce Murat Ceylan, parkur hakkında bilgi verdi. Birçok engelle dolu olan ödül oyunu parkurunda, diğer oyunlara göre tek fark sondaki atışlardı. Survivor 2020’deki son oyunda atışlarda ilk defa frizbi kullanıldı.

Altın atışın da olduğu Survivor ödül oyununda takımlar arasında nefes kesen mücadele yaşandı. Ünlüler takımı, ödül oyununda farklı bir performans sergiledi. Dört kişi olmalarına karşın skoru 9-5’e kadar getirdiler.