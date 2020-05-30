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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek için nefes kesen mücadele! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 00:51 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 91. son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor ödül oyununda Murat Ceylan, ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarını heyecanlandıran ödülü açıkladı. Ünlüler ve gönüllüler takımları, karışık ızgara tabağı, patates kızartması, salata ve içecekten oluşan yemeği kazanabilmek için zorlu parkurda mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek için nefes kesen mücadele! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor'ın 29 Mayıs Cuma ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Kıyasıya süren rekabetin sonunda ödülü kazanan belli oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, oyunda rakip takımdan yarışmacıseçme şansı elde etmek için önce avantaj oyununda karşılaştı. Ünlüler takımı, zaten dört kişi kaldıkları için avantaj oyununa tüm takım olarak çıktılar. Gönüllüler takımından ise Barış, Berkan, Evrim, Nisa bayrak yarışında mücadele etti. Ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda kazanan takım ise gönüllüler oldu.

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SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunundan önce Murat Ceylan, parkur hakkında bilgi verdi. Birçok engelle dolu olan ödül oyunu parkurunda, diğer oyunlara göre tek fark sondaki atışlardı. Survivor 2020’deki son oyunda atışlarda ilk defa frizbi kullanıldı.

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Altın atışın da olduğu Survivor ödül oyununda takımlar arasında nefes kesen mücadele yaşandı. Ünlüler takımı, ödül oyununda farklı bir performans sergiledi. Dört kişi olmalarına karşın skoru 9-5’e kadar getirdiler.

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Ancak gönüllüler, iki oyun kazanarak skoru 9-7'ye taşıyarak ödül için umutlarını sürdürdüler. Skor 9-7 iken parkurda Sercan - Berkan eşleşmesi vardı. Atışlarda iki yarışmacı da altın atışı işe şansını denemeye karar verdi.

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Survivor Sercan, ikinci atışında frizbiyi çizili alana sokmayı başardı ve skoru 10-7 yaptı. Böylece Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.


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