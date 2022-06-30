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Survivor oy nasıl atılır? 2022 Survivor SMS oy ücreti ne kadar, SMS numarası kaç?

30.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor oy kullanma ücreti ve oyların nasıl atılacağını merak eden birçok izleyici internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam TV8 ekranların yayınlanacak olan Survivor finali öncesi izleyiciler, 'Survivor oy nasıl atılır? Survivor SMS oy ücreti ne kadar ve SMS numarası kaç?' gibi sorgulamaları yapmaya devam ediyor. Büyük finalde sevdiği yarışmacıları destekleyecek olan kişisel için Survivor oy kullanma detaylarını sizler için hazırladık. Peki, Survivor oy ücreti ne kadar?

Survivor oy nasıl atılır? 2022 Survivor SMS oy ücreti ne kadar, SMS numarası kaç?

Survivor oy kullanımı ve SMS oy ücretleri birçok vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında yer almaya başladı. Survivor büyük finalinde sevdikleri yarışmacıları destekleyecek olan binlerce kişi, 'Survivor oy ücreti ne kadar, oy nasıl kullanır? Survivor SMS numarası kaç?' gibi soruları internet üzerinden araştırıyor. Peki, Survivor oy nasıl atılır? 2022 Survivor SMS oy ücreti ne kadar, SMS numarası kaç?

SURVİVOR'DA OY NASIL ATILIR?

Survivor oy kullanma işleminin detaylarını araştıran binlerce izleyici, oy kullanımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Survivor büyük finalinde desteklediğiniz yarışmacının adını yazıp 1890'a SMS atarak kolayca oy verme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

SURVİVOR SMS OY ÜCRETİ NE KADAR?

Survivor'da şampiyon olmasını istediği yarışmacılara oy kullanmak isteyen birçok kişi, SMS oy ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Kimin şampiyon olmasını istiyorsanız adını yazıp 1890'a 3.90 TL karşılığında oyunuzu yollayabilirsiniz.

SURVİVOR SMS NUMARASI KAÇ?

Survivor'da destekledikleri isimlere oy göndermek isteyen kişiler destekledikleri yarışmacının adını yazarak 1890'a SMS atmalıdır. Survivor SMS numarası 1890'dır.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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