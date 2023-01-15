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Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Özgür Tetik'in hayatı ve mesleği!

14.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Özgür Tetik, gönüllüler takımı için mücadele verecek isimler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de ekrana gelecek olan Survivor 2023 için geri sayım devam ediyor. Tetik vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Özgür Tetik'in hayatı ve mesleği...

Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Özgür Tetik'in hayatı ve mesleği!

Özgür Tetik, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Özgür Tetik hakkında merak edilenler...

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SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi.

Tetik uzun süre amatör liglerde basketbol oynadı. 1993'te kuvvet antrenörlüğü eğitimine başlayan Özgür Tetik, antrenör olarak da çalışmıştı. 2002'de triathlona yöneldi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü oldu.

Avusturya'da Crossfit eğitimi gördü. Latin dansıyla ilgilenen Özgür Tetik gösterilere ve yarışlara katılmıştır.

ÖZGÜR TETİK EVLİ Mİ?

Profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapan Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

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