Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Sosyal medyada aktif olan Zeynep Hatipoğlu, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya pozlarıyla gündemde yer alan Zeynep Hatipoğlu, bu defa mayolu pozuyla göze çarptı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hatipoğlu, "Yaz gelecek mi? Haberi olan var mı?" notuyla o pozu paylaştı.

Zeynep Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu benzerliği dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarla kardeşi ile pozunu paylaşan Zeynep Hatipoğlu, "Seni her zaman destekleyecek harika bir kardeşin olduğunda kimin bir süper kahramana ihtiyacı olur?" diye yazmıştı.





