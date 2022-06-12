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Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

12.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Var mısın Yok musun?' programı ile tanınan Hakan Hatipoğlu, sonrasında katıldığı Survivor ile ününü pekiştirdi. Bir süredir TV8 ekranlarında Survivor yorumculuğu yapan Hatipoğlu, kız kardeşiyle gündeme geldi.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Sosyal medyada aktif olan Zeynep Hatipoğlu, pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya pozlarıyla gündemde yer alan Zeynep Hatipoğlu, bu defa mayolu pozuyla göze çarptı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hatipoğlu, "Yaz gelecek mi? Haberi olan var mı?" notuyla o pozu paylaştı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Zeynep Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu benzerliği dikkat çekti.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Geçtiğimiz haftalarla kardeşi ile pozunu paylaşan Zeynep Hatipoğlu, "Seni her zaman destekleyecek harika bir kardeşin olduğunda kimin bir süper kahramana ihtiyacı olur?" diye yazmıştı.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinden mayolu poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu
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