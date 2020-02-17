Survivor Parviz Abdullayev kimdir? Survivor ünlüler yarışmacısı Parviz Abdullayev dövüşçü mü hangi sporu yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor 2020'nin 22 yarışmacısından biri de Parviz Abdullayev oldu. Survivor Parviz Abdullayev ünlüler kadrosunda yer alıyor. Survivor parkurunda ter dökecek olan Parviz Abdullayev parkurdaki başarısıyla da beğeni topladı. Survivor'un ilk bölümüyle beraber izleyenler Survivor Parviz Abdullayev'un biyografisini araştırmaya başladı. Boks tutkunlarının Kobra lakabıyla tanıdığı Parviz Abdullayev, tanıtım videosunda ise "Benim hayatım hep dövüştü, profesyonel kickboksta tam 6 defa dünya şampiyonu oldum" sözleriyle dikkat çekmişti

SURVIVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi.

Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.



