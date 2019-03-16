Survivor Patrick Ogunsoto kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Survivor 2019 Patrick Ogunsoto kaç yaşında, nereli?

Survivor 2019'da 16 Mart Cumartesi akşamı Yunanistan takımına katılan Patrick Ogunsoto'nun kim olduğu merak konusu oldu. Futbol tutkunları tarafından yakından tanınan Patrick Ogunsoto uzun yıllar Yunanistan'da top koşturdu. Patrick Ogunsoto'nun gelişi Yunan takımında heyecan yarattı.

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.

İHSAN TARKAN'DAN OGUNSOTO YORUMU!

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında Yunan takımına katılan eski futbolcu Patrick Ogunsoto hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İhsan Tarkan, yeni katılan yarışmacının Türk takımının başına bela olabileceğini söyledi ve eski futbolcuların oyunlarda çok sakin ve soğukkanlı olduğunu bunun da başarı olarak kendilerine başarı olarak geri döndüğünü belirtti.

OYNADIĞI TAKIMLAR

17/18 PO Moudanion

17/18 MA Iasmou

16/17 Makedonikos

15/16 Doxa Trilofou

13/14 AE Ermionidas

13/14 Acharnaikos

12/13 Olymp. Volos

12/13 Anag.Epanomis

11/12 Akzhayik

10/11 Lok. Plovdiv

07/08 Ergotelis

06/07 KVC Westerlo

02/03 Ergotelis

01/02 APOEL Nikosia

00/01 Paniliakos

