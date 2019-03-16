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Survivor Patrick Ogunsoto kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Survivor 2019 Patrick Ogunsoto kaç yaşında, nereli?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.03.2019 03:00 | Son Güncelleme

Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da Yunanistan takımının yeni yarışmacısı oldu. Futbol tutkunlarının yakından tanıdığı Patrick Ogunsoto, Survivor 2019'da uzun yıllardır spor yapmasının avantajını kullanacak. Peki Patrick Ogunsoto kimdir? Patrick Ogunsoto'nun nereli ve kim olduğu merak ediliyor. Patrick Ogunsoto hangi takımlarda futbol oynadı? İşte Survivor 2019 yarışmacılarından Patrick Ogunsoto hakkında merak edilenler.

Survivor Patrick Ogunsoto kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Survivor 2019 Patrick Ogunsoto kaç yaşında, nereli?

Survivor 2019'da 16 Mart Cumartesi akşamı Yunanistan takımına katılan Patrick Ogunsoto'nun kim olduğu merak konusu oldu. Futbol tutkunları tarafından yakından tanınan Patrick Ogunsoto uzun yıllar Yunanistan'da top koşturdu. Patrick Ogunsoto'nun gelişi Yunan takımında heyecan yarattı.

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.

İHSAN TARKAN'DAN OGUNSOTO YORUMU!
TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında Yunan takımına katılan eski futbolcu Patrick Ogunsoto hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İhsan Tarkan, yeni katılan yarışmacının Türk takımının başına bela olabileceğini söyledi ve eski futbolcuların oyunlarda çok sakin ve soğukkanlı olduğunu bunun da başarı olarak kendilerine başarı olarak geri döndüğünü belirtti.

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OYNADIĞI TAKIMLAR

17/18 PO Moudanion
17/18 MA Iasmou
16/17 Makedonikos
15/16 Doxa Trilofou
13/14 AE Ermionidas
13/14 Acharnaikos
12/13 Olymp. Volos
12/13 Anag.Epanomis
11/12 Akzhayik
10/11 Lok. Plovdiv
07/08 Ergotelis
06/07 KVC Westerlo
02/03 Ergotelis
01/02 APOEL Nikosia
00/01 Paniliakos

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