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Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? Survivor Perviz Abdullayev'in sağlık durumu nasıl, neden diskalifiye oldu?

06.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? sorusunun yanıtı Survivor All Star 2022'nin 96. bölümünü kaçıranlar tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, konseyde 2 yarışmacıya ilişkin kötü haberi duyurdu. Yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? Survivor Perviz Abdullayev'in sağlık durumu nasıl, neden diskalifiye oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? Survivor Perviz Abdullayev'in sağlık durumu nasıl, neden diskalifiye oldu?

Survivor Perviz Abdullayev, programın 96. bölümünün ardından gündem oldu. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı 2 yarışmacıya ilişkin kötü haberi duyurdu. Peki Survivor Perviz diskalifiye mi oldu? Survivor Perviz Abdullayev'in sağlık durumu nasıl, neden diskalifiye oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR PERVİZ DİSKLİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı Perviz'le ilgili kötü haberi duyurdu. Perviz diskalifiye edildi.

PERVİZ ABDULLAYEV NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Perviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek"

parviz

SURVİVOR PERVİZ KİMDİR?

Perviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya geldi.

Perviz, şimdiye dek profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Perviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Perviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

Perviz Abdullayev, 1.76 boyundadır.

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parviz abdullayev survivor Acun Ilıcalı
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